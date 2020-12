Pelosi defende aumento dos pagamentos diretos do pacote fiscal para US$ 2.000

28/12/2020 | 16:22



A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, defendeu nesta segunda-feira, 28, um aumento de US$ 600 para US$ 2.000 no valor dos pagamentos individuais a cidadãos americanos previstos no novo pacote fiscal. O projeto de lei foi assinado pelo presidente americano, Donald Trump, na noite deste domingo, 27, depois de ter sugerido que poderia vetar a legislação, justamente por defender um montante maior para os benefícios.

"A escolha hoje é ajudar os trabalhadores e suas famílias em toda a América que estão lutando para sobreviver a esta pandemia ou impedir que essa ajuda chegue às pessoas", escreveu Pelosi em sua conta oficial no Twitter. A democrata compartilhou na rede social uma notícia da ABC News sobre a possível votação de um projeto na Câmara, ainda hoje, para elevar o valor dos benefícios a US$ 2.000 por pessoa.