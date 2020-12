Graduada! Lexa se forma em Marketing e comemora nas redes sociais

28/12/2020 | 16:11



Lexa compartilhou com seus fãs e seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, dia 28, que está devidamente formada no curso de Marketing. E claro, a cantora fez altas poses para as câmeras para comemorar e acabou até soltando um desabafo aliviado e orgulho na legenda da publicação!

Formada! Eu consegui! Feliz demais de realizar mais um sonho, mesmo gerindo carreira, vida pessoal, milhões de coisas e reuniões. Eu posso, eu quero e eu consigo. Que eu possa influenciar da melhor forma diversos jovens, crianças, homens e mulheres. A educação é o caminho. Obrigada, minha família, por tudo. Marketing 2020.

Para quem não sabe, Lexa é quem gera a sua própria carreira musical e decidiu que iria fazer o curso justamente para ajudar em toda a sua trajetória profissional. E ela merece muitos parabéns, não é mesmo!? Conciliar tudo isso é um verdadeiro desafio!