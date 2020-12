Após horas em trabalho de parto, Sabrina Petraglia dá à luz sua segunda filha, Maya

28/12/2020 | 16:11



Sabrina Petraglia deu à luz sua segunda filha, Maya, no último domingo, dia 27. A atriz, que precisou ser afastada das gravações de Salve-se quem puder por causa da gestação, falou sobre o parto em seu Instagram.

Após horas de trabalho de parto no Hospital e Maternidade São Luiz, em São Paulo, o nascimento da bebê precisou ser através de uma cesárea, por causa de uma desproporção cefalopélvica, um termo obstétrico para quando a pelve materna não é larga suficiente para permitir a passagem da cabeça do bebê:

Maya chegou ao mundo ontem, dia 27 de dezembro de 2020, em um domingo lindo, toda cabeluda e cheia de saúde! Após uma longa madrugada em trabalho de parto, dilatação total e fortes contrações ritmadas, uma cesária se fez necessária por conta de uma desproporção cefalopélvica, escreveu Sabrina, que ainda falou sobre o momento especial:

Foi um processo super importante para mim e tenho certeza que para ela também. Não tenho palavras para descrever tantos sentimentos ao longo desse processo. Maya, sua chegada foi tão esperada. Seja muito bem vinda.

Além de Maya, a atriz é mãe de um menino, Gael, de um ano e sete meses de idade. As duas crianças são frutos do relacionamento de Sabrina com o engenheiro Ramón Velázquez.