28/12/2020 | 16:10



Rafael Vitti compartilhou um vídeo fofíssimo em seu perfil oficial do Instagram! Na rede social, o ator mostrou que fez um truque de mágica que impressionou bastante a filha Clara Maria, fruto de seu relacionamento com Tatá Werneck. No registro, publicado na manhã desta segunda-feira, dia 28, a pequena presta atenção em todos os movimentos do pai e sorri ao descobrir um pedaço de papel nas mãos do artista.

Na legenda do post, Rafa brinca com a situação:

Fingindo que acreditou no truque só para não desmoralizar o papai... isso que é filha... empatia pura, te amo.

Fofura, né?