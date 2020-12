Após cirurgia de emergência, Nivea Stelmann compartilha foto e revela que está melhor

28/12/2020 | 16:10



Como você viu, Nivea Stelmann deu e tomou um verdadeiro susto na última sexta-feira, dia 25 porque teve que ser operada com urgência por conta de um sangramento imenso que estava tendo, e que acabou saindo até o seu DIU.

A atriz havia comentado anteriormente também que estava com um mioma no útero e que iria ser submetida a uma cirurgia para a retirada de um tumor benigno no útero, mas que os planos acabaram sendo outros por conta do grande sangramento que teve.

No fim da história, Nivea Stelmann deu mais atenção para a hemorragia e deixou para operar do útero um pouco mais para frente das festas de fim de ano porque precisa voltar para o Estados Unidos, país onde a atriz atualmente reside.

E nesta segunda-feira, dia 28, alguns dias após a sua internação, Stelmann foi até as redes sociais novamente comentar que está se sentindo bem melhor e mostrou até uma bebida na cor verde totalmente ligada pra melhorar a sua imunidade.

Esperamos que ela melhore o mais rápido possível de tudo!