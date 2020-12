28/12/2020 | 15:37



A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,855 bilhão na quarta semana de dezembro.

O resultado foi alcançado com exportações de US$ 3,913 bilhões e importações de US$ 2,057 bilhões, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 28, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia.

No acumulado do mês de dezembro, há um déficit de US$ 800,7 milhões, com queda de 2,8% nas exportações e aumento de 50,7% nas importações - com grande ingresso de plataformas, embarcações e estruturas flutuantes no País.

No acumulado do ano, o saldo comercial é superavitário em US$ 50,235 bilhões.