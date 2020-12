Investidor estrangeiro retira R$ 193,169 milhões da B3 no dia 22

28/12/2020 | 15:34



Os investidores estrangeiros retiraram R$ 193,169 milhões da B3 durante a sessão da terça-feira, 22, marcando a primeira saída do mês. Naquele dia, o Ibovespa fechou em alta de 0,70%, aos 116.636,18 pontos.

Nos últimos dias o forte fluxo positivo se manteve constante. Em 17 de dezembro, os estrangeiros ingressaram com R$ 2,504 bilhões, no dia 18, as entradas somaram R$ 630,632 milhões.

Já na segunda-feira, dia 21, a entrada de recursos estrangeiros na bolsa somou R$ 2,011 bilhões. Naquele dia o Ibovespa teve queda de 1,86%, a 116.822 pontos e giro financeiro de R$ 62,1 bilhões, em dia de vencimento de opções sobre ações.

No mês, os aportes estrangeiros já somam R$ 16,525 bilhões, resultado de compras de R$ 288,771 bilhões e vendas de R$ 272,246 bilhões. Em 2020, os estrangeiros retiram R$ 35,038 bilhões do mercado acionário brasileiro. No fim de novembro as saídas somavam R$ 51,563 bilhões.