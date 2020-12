Biden anuncia nomes para Gabinete de Estratégia Digital em seu futuro governo

28/12/2020 | 14:27



O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou os nomes que irão compor o Gabinete de Estratégia Digital da Casa Branca durante o seu governo, em comunicado divulgado nesta segunda-feira. O diretor do gabinete será Rob Flanerty, que já trabalhou com a democrata Hillary Clinton, durante sua campanha eleitoral em 2016, e atualmente faz parte da equipe de transição de Biden.

No comunicado, a equipe de transição do presidente eleito afirmou que o Gabinete "desenvolverá parcerias com o objetivo de estender o alcance digital de Biden além de suas próprias plataformas sociais".

Também no documento, o futuro presidente americano disse que uma de suas maiores responsabilidades será a de se comunicar com transparência e honestidade, e afirmou que a equipe escolhida ajudará a Casa Branca a "se conectar com os cidadãos americanos de formas inovadoras".