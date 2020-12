Chay Suede e Laura Neiva comemoram primeiro aniversário da filha e viram meme nas redes sociais

28/12/2020 | 14:11



Parece que não é só Bela Gil que chama a atenção por substituir alimentos por melancia! Chay Suede e Laura Neiva celebraram no último sábado, dia 26, o primeiro ano de vida da filha do casal, Maria, e uma das fotos publicada no Instagram Stories do ator deu o que falar entre os seguidores.

Isso porque os dois aparecem com a pequena e o bolo da comemoração. O sabor escolhido foi de frutas, principalmente a melancia, e o assunto rendeu nas redes sociais. Alguns criticaram a escolha e outros defenderam a opção dos dois.

Enquanto a discussão acalorada entre os internautas continuava nas redes sociais, Chay e Laura postaram fotos do aniversário. Nos comentários, Regina Casé, que interpreta a mãe verdadeira do personagem de Suede em Amor de Mãe, comentou dando os parabéns para a pequena e revelou que ainda não conhece Maria pessoalmente. As gravações da trama foram interrompidas em março, por conta da pandemia do novo coronavírus, e retornaram meses depois. A Globo deve exibir os capítulos finais da trama no começo de 2021.