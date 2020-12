Márcio Garcia posta nova foto da missa de sétimo dia em memória de seu pai: Mais lembranças do nosso Natal

28/12/2020 | 14:10



Como você acompanhou, o pai de Márcio Garcia travou uma dura luta contra a Covid-19, mas acabou morrendo no dia 18 de dezembro após complicações da doença. Desde então, o ator fez algumas postagens em memória do pai através do Instagram, revelando que na última sexta-feira, dia 25 de dezembro, foi realizada uma missa de sétimo dia em sua memória.

Já na noite do último domingo, dia 27, o ator resolveu compartilhar outro registro da missa. No clique, a família de Márcio aparece sorrindo, reunida ao lado do Padre que realizou a celebração. Na legenda, o ator declarou:

Mais lembranças do nosso Natal... Muito obrigado pela linda missa em homenagem ao meu pai, Padre Osmar! Que Deus abençoe o seu final de ano e o novo ciclo que se inicia.

Além dessa imagem, Márcio ainda compartilhou uma série de fotos de sua comemoração de Natal.