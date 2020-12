Marília Mendonça publica foto durante viagem à Bahia e chama atenção com barriga sequinha

28/12/2020 | 14:10



Ao longo das últimas semanas, Marília Mendonça tem mantido os seguidores atualizados sobre seu processo de emagrecimento. Já na manhã desta segunda-feira, dia 28, a cantora publicou em seus Stories do Instagram uma imagem que ressalta a barriga sequinha!

Com um vídeo no estilo boomerang, Marília mostrou que estava usando um shorts branco e a parte de cima de um biquíni lilás, além de uma bandana laranja nos cabelos e uma bolsa verde-água a tiracolo. O look, que você vê em destaque, deixou o abdômen da sertaneja bem exposto e evidenciou o resultado de seu esforço para perder peso.

O vídeo parece ter sido feito no espelho da recepção do hotel no qual está hospedada, na Bahia. A cantora viajou para o estado na tarde do último domingo, dia 27, conforme revelou através dos Stories. Ela também publicou um vídeo mostrando uma praia com pouco movimento, e a foto de uma caipirinha de seriguela.

Apesar de não divulgar em qual cidade está passando a última semana do ano, Mendonça revelou que comeu em um restaurante localizado no município de Lauro de Freitas. O estabelecimento ainda afirmou que ela está acompanhada da família, embora não tenha especificado exatamente quem está com a cantora.