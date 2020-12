MC Rebecca faz pouco caso de polêmica após troca de presentes com o namorado: - Não comi nenhuma rabanada

28/12/2020 | 12:10



Quase todo mundo já passou ou presenciou uma situação na qual, durante as trocas de presentes em datas especiais, uma pessoa resolve comprar um super presente enquanto outra opta por uma lembrancinha. De acordo com a interpretação de alguns internautas, MC Rebecca passou por uma situação exatamente assim no último sábado, dia 26.

A MC compartilhou, através dos Stories de seu Instagram, alguns momentos da troca de presentes em sua família. Nos vídeos, vemos que ela presenteou o namorado, Lucas Godinho, com um IPhone 12 e dois tênis da marca Adidas. Pouco depois, Lucas aparece presenteando a amada com uma sacolinha da Pandora, dentro da qual estava uma pulseira de berloques temática da franquia Harry Potter.

A internet, é claro, não deixou a situação passar batido. Muitos internautas ironizaram a diferença entre os presentes, alegando que os itens dados por Rebecca seriam muito mais caros que a pulseira que ela recebeu. A expressão da funkeira também foi interpretada por muitos como decepção, e ela acabou virando meme na web.

O valor dos itens, no entanto, não é tão distante quando alguns acreditam. Enquanto o valor dos tênis da Adidas flutua entre 300 reais e um mil reais, o IPhone 12 está disponível em duas versões, cujos valores são sete mil e oito mil reais. Já a pulseira dada por Lucas, considerando os vídeos postados pela MC nos quais ela aparece usando o item, custou pelo menos seis mil e 800 reais.

Depois da repercussão, a MC respondeu a algumas perguntas em seu Stories e acabou revelando que é fã da saga Harry Potter desde que se entende por gente. Além disso, ela foi questionada se o casal estaria chateado com a repercussão negativa da troca de presentes, e Lucas ironizou:

- Fiquei muito [chateado], to ligando demais.

Enquanto isso, Rebecca mostrou que tem outras preocupações:

- Eu não comi nenhuma rabanada.