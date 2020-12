Missa de sétimo dia de Nicette Bruno será transmitida online

28/12/2020 | 12:10



No último domingo, dia 27, completou uma semana da morte de Nicette Bruno. A veterana atriz morreu aos 87 anos de idade em decorrência do coronavírus e a missa de sétimo dia está marcada para a próxima terça-feira, dia 29, na Paróquia Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, no Rio de Janeiro. Em decorrência da pandemia, a missa será transmitida ao vivo nos canais da paróquia nas redes sociais.

Além de divulgarem a missa, os filhos de Nicette fizeram homenagens para a mãe no último domingo. Paulo Goulart Filho postou uma foto com Nicette e sua esposa, Kátia, com quem está completando três anos de casado. Nos comentários, a atriz Elizabeth Savalla relembrou a amiga:

Sua mãe estava muito feliz com o seu casamento - disse Savalla, e Paulo respondeu: Minha esposa é maravilhosa, eu e ela somos como mamãe e papai, a mãe sempre falava isso!

Já Bárbara Bruno, a primogênita, publicou uma série de fotos, enquanto Beth Goulart fez um vídeo bastante emocionada.