Jessie J descobre doença rara após acordar sem audição e sem conseguir andar

28/12/2020 | 12:10



Jessie J passou por um susto recentemente! Em seu Instagram, a cantora contou que acordou um dia sem audição e sem conseguir andar corretamente, o que fez com que ela fosse levada às pressas para o hospital. Chegando lá, Jessie descobriu que está com uma doença rara e sem cura, chamada Síndrome de Ménière.

- Uma semana atrás, eu estava planejando fazer um grande show para o Natal por uma live no meu Instagram. E eu acordei, basicamente parecia que eu estava completamente surda do meu ouvido direito e não conseguia andar em linha reta. Basicamente, me disseram que eu tenho Síndrome de Ménière. Sei que muitas pessoas sofrem disso e algumas entraram em contato comigo e me deram ótimos conselhos, então estou descansando e ficando em silêncio. Foi a primeira vez que eu consegui cantar e aguentar. Senti tanta falta de cantar, e de estar ao lado das pessoas.

Felizmente, a artista já está se recuperando.

- Poderia ser muito pior, é o que é. Sou muito grata pela minha saúde. Só me tirou do sério. Na véspera de Natal, estava literalmente no hospital. Mas estou feliz que fui cedo e que eles descobriram o que era bem rápido, me deram os remédios certos e me sinto muito melhor hoje.

Em um post feito na rede social, Jessie ainda fez uma lista do que havia realizado no dia em que descobriu a doença - e aproveitou para agradecer aos seus seguidores e desejar um feliz Natal.

Hoje eu...

1. Fui a um médico de ouvido e soube que tenho a Síndrome de Ménière

2. Tirei uma soneca

3. Fiz macarrão

4. Tingi minhas sobrancelhas

5. Fiz um tratamento facial

6. Me cobri com óleo de coco e andei pelada para me deixar afundar ouvindo música de Natal. Foi tão estranho quanto parece

7. Chorei muito (saudade de meus amigos e família. Importante deixar isso sair e sentir, simplesmente não ignore. Você não pode mudar isso, então não deixe isso estragar seu Natal)

8. Enviei mensagens de texto para pessoas que me fazem sorrir

9. Fiz algumas metas para 2021.

10. Agora estou assistindo O Gâmbito da Rainha com meu dedo no ouvido. Eu assisti ao primeiro episódio quatro vezes porque eu estava com zero foco e parece que alguém entrou e ligou um secador de cabelo no meu ouvido.

Vibrações estranhas e não tradicionais de Natal. Envio AMOR a todos que precisam, que estão ou não sozinhos. Todos nós precisamos de um pouco de amor extra. Este Natal pode ser um pouco estranho. Mas pense no que você tem esta semana, não no que você não tem. Estou muito grata e aproveitando ao máximo esse tempo sozinha. Posso nunca mais ficar assim de novo. Feliz Natal. Lembre-se de usar uma máscara e tome cuidado lá fora. Temos que trabalhar juntos para superar isso e LAVAR as migalhas de torta que ficaram nas mãos.