'É o jogo mais importante do ano pra gente', diz Luan sobre semi contra o Grêmio

28/12/2020 | 11:59



A Copa do Brasil conhecerá nesta quarta-feira os seus dois finalistas. Em um dos duelos, o São Paulo receberá o Grêmio, no estádio do Morumbi, na capital paulista, precisando vencer para avançar, já que foi derrotado na partida de ida por 1 a 0, em Porto Alegre, na semana passada. O volante Luan projetou o confronto e disse que é o "mais importando do ano" para o clube paulista.

"Agora é virar a chave. É o jogo mais importante do ano pra gente: quarta-feira contra o Grêmio. Com certeza nosso time vai concentrar e focar 100% para dar o nosso melhor. Agora vamos descansar, entregar mais do que 100% e dar nosso máximo dentro de campo para poder sair com a vitória e a classificação para a final da Copa do Brasil", disse o jogador em entrevista à SPFCtv.

Uma vitória do São Paulo por dois gols de diferença garante uma vaga na final da Copa do Brasil. Caso o time tricolor paulista vença por um de diferença (1 a 0, 2 a 1 e assim por diante) a decisão da vaga será na disputa de pênaltis. Um empate classifica o Grêmio. Quem passar enfrenta Palmeiras ou América-MG - na ida, em São Paulo, os dois empataram por 1 a 1.

Para o técnico Fernando Diniz, o São Paulo terá que ser agressivo para derrotar o Grêmio. "A gente tem que manter a postura. Por natureza somos um time muito agressivo, temos de tomar os cuidados necessários porque vamos enfrentar um grande time, com um grande técnico (Renato Gaúcho). Precisamos fazer de tudo para ter uma grande noite na quarta-feira. Jogar no limite das nossas condições. Tanto para atacar quanto para defender", afirmou.

Diante do Grêmio, Fernando Diniz não poderá contar com o lateral-esquerdo Reinaldo (suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo). A opção natural para o seu lugar é Léo. Por outro lado, Tchê Tchê, que foi desfalque na vitória sobre o Fluminense por suspensão, está à disposição.