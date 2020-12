Victor Hugo se pronuncia após tentar embarcar em vôo horas após receber alta da Covid-19

28/12/2020 | 11:11



Ao longo do último final de semana, dias 26 e 27, o ex-BBB Victor Hugo acabou ganhando as manchetes - isso porque, depois de comparecer à polêmica festa de Natal de Carlinhos Maia, apresentar sintomas da Covid-19 e ficar internado na UTI para tratar da doença, o psicólogo foi flagrado tentando embarcar em um avião horas após ser declarado curado do novo coronavírus.

Diante da polêmica, Victor publicou seu posicionamento através dos Stories de seu Instagram e explicou que ficou extremamente constrangido com a situação. O ex-brother iniciou sua explicação com um desabafo, alegando que estava receoso quanto a viagem:

Fui orientado pela equipe médica que me acolheu nos últimos dias que eu já não apresentava mais nenhum sintoma de Covid-19, estando curado e por isso me deram alta. Me orientaram que eu deveria ir para casa, repousar. Meu voo estava marcado para à noite e, como ainda não me sentia totalmente bem disposto, principalmente dor nas pernas pela quantidade de dias que fiquei internado e devido à própria UTI, fiquei receoso quanto a viagem.

O psicólogo então explicou que tentou entrar em contato com o aeroporto para saber se poderia manter a data da viagem, mas não conseguiu ser atendido. Por isso, decidiu ir até o local para remarcar a viagem ou, se possível, embarcar:

Foi autorizado meu embarque. Recebei meu ticket, passei normalmente por todos os protocolos de segurança do aeroporto. A todo instante ressalto não tossi e fiz uso contínuo de máscara e álcool em gel, afirmou, embora a colunista Fábia Oliveira alegue que testemunhas o viram sem a máscara.

Percebi que houve pessoas que se sentiram incomodadas com minha presença e pouco depois um agente solicitou que eu o acompanhasse novamente ao guichê. Pediram que eu apresentasse documentos para poder viajar. Até então, em nenhum momento a companhia aérea me solicitou qualquer necessidade de documento. O único documento que eu tinha em mãos para apresentar era a alta hospitalar.

Em seguida, Victor Hugo alegou que já imaginava que seu status como figura pública faria com que ele chamasse a atenção, mas que ficou incomodado com a forma como a companhia lidou com a situação:

Fiquei extremamente constrangido com a forma de condução da companhia visto que me coloquei à disposição desde o primeiro momento e fui exposto.

O psicólogo ainda revelou que está hospedado em um hotel em Maceió, e que deve ficar por lá por tempo indeterminado e declarou que está passando por um processo psicológico intenso graças aos acontecimentos dos últimos dias.

Será que vai dar match?

Apesar da estadia imprevista em Maceió, o ex-BBB não parece estar disposto a ficar sozinho. De acordo com imagens que circulam nas redes sociais, Victor Hugo ativou seu perfil em um aplicativo de relacionamentos - e foi detonado por alguns internautas.

Procurado, o psicólogo afirmou que seu perfil do aplicativo não está ativo, mas não respondeu se a imagem que circula nas redes é falsa ou não.

Tem como reeliminar?

E parece que, mesmo doente, a passagem de Victor pelo hospital não agradou muito aos enfermeiros que trabalham no local. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, fontes internas afirmaram que o famoso deixou os funcionários com os nervos à flor da pele, e que sua alta médica foi realmente muito comemorada.

De acordo com a colunista, o ex-brother fez diversas exigências: não queria ninguém por perto, proibiu fotos e pediu que as enfermeiras o entretecem, já que não havia nenhuma forma de distração em seu leito e ele estaria entediado.