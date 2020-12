Bruna Marquezine, Rafa Kalimann, Thelminha e Manu Gavassi passarão Ano Novo juntas em ilha particular

28/12/2020 | 10:38



Bruna Marquezine, Rafa Kalimann, Thelma Assis e Manu Gavassi passarão o Ano Novo juntas em uma ilha particular. Rafa contou a novidade para os seus seguidores do Instagram no último domingo, dia 27, e afirmou que está bem feliz com a viagem.

- Vocês não têm noção do paraíso, eu não sei nem descrever. Estou sem acreditar até agora. A gente está em uma ilha. Nós pegamos uma ilha exclusiva para a gente, para a gente ficar esse restinho de ano e essa virada bem conectadas com a natureza. É um sonho, é um paraíso.

Ao colunista Leo Dias, Bruna afirmou que todas as pessoas fizeram testes para o novo coronavírus antes de se instalarem no local.

- Estou em uma ilha em um grupo de nove amigos, todos testados.