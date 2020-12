Agência responsável por festa de Neymar faz nota de esclarecimento e diz que evento será para 150 pessoas

28/12/2020 | 10:38



Como você viu, Neymar Jr. se envolveu em mais uma polêmica após ser divulgado que o jogador estaria planejando uma festa secreta de ano novo para cerca de 500 pessoas, que duraria cinco dias e já teria até cantores famosos selecionados para se apresentar no evento. Porém, após críticas nas redes sociais devido à pandemia do novo coronavírus, os patrocinadores do jogador não teriam gostado nada da repercussão negativa.

De acordo com o colunista Leo Dias, pessoas próximas ao atleta teriam afirmado que o pai de Neymar Jr. recebeu e-mails dos patrocinadores, que não estavam satisfeitos com a postura do jogador. Diante disso, a produção do evento resolveu manter a festa, mas em proporções menores.

Em comunicado publicado nas redes sociais, a empresa Fábrica se pronunciou e deu detalhes sobre a festa de Réveillon:

Nota de esclarecimento

A agência Fábrica esclarece que é a idealizadora e produtora de evento de réveillon na região da Costa Verde, no Estado do Rio de Janeiro, que receberá aproximadamente 150 pessoas. A realização do evento se dá cumprindo todas as normas sanitárias determinadas pelos órgãos públicos. A empresa esclarece também que o evento privado, com acesso exclusivo para convidados e sem vendas de ingressos, acontece com todas as licenças dos órgãos competentes necessárias para a sua realização. Bem como tem procedido em todos os eventos privados da agência.