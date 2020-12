Renato Gaúcho projeta semifinal difícil contra o São Paulo: 'Tudo pode acontecer'

28/12/2020 | 10:19



O Grêmio terminará o ano de 2020 com uma decisão pela frente. Nesta quarta-feira, o time terá pela frente o São Paulo, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela partida de volta das semifinais da Copa do Brasil. É a 15.ª vez na história que o clube tricolor chega nesta fase da competição, que já foi conquistada cinco vezes em oito finais disputadas.

O técnico Renato Gaúcho sabe das dificuldades que seu time terá em campo contra o atual líder do Campeonato Brasileiro. Nem mesmo a vantagem conquistada com a vitória por 1 a 0, na última quarta-feira, em Porto Alegre, o deixa tranquilo.

"É um clássico do futebol brasileiro. São duas grandes equipes que estão bem tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. É uma decisão de 180 minutos que ainda tem 90", analisou o técnico gremista. "Tudo pode acontecer. Somente uma equipe vai para a final e lógico que trabalhamos aqui para que seja o Grêmio".

Uma das preocupações de Renato Gaúcho é o atacante Brenner, de 20 anos, que vem se destacando no São Paulo do técnico Fernando Diniz. "É um garoto que o Diniz vem trabalhando bem e se destaca muito. Tem um futuro brilhante pela frente", elogiou, enaltecendo também Diego Souza, de 35. "O Diego já é mais experiente e ambos têm 22 gols na temporada. Brenner é importante para o São Paulo da mesma forma que o Diego Souza é importante para a gente".

O treinador gremista comemorou o retorno do meia Alisson na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético Goianiense, no domingo, em Porto Alegre, pelo Brasileirão. O jogador havia deixado a equipe por lesão justamente contra o São Paulo, em jogo pelo Nacional, em 17 de outubro. "Ele não deveria ter jogado os 90 minutos por estar voltando, mas pelos problemas que tivemos na partida ele pediu para ficar. Tivemos imprevistos, mas ele voltou bem. É um jogador importante na equipe", argumentou.

Renato Gaúcho manteve o mistério sobre a presença do zagueiro Pedro Geromel no time titular nesta quarta-feira. No domingo, a dupla de defesa foi formada por Paulo Miranda e Ruan. O jovem foi elogiado pelo treinador. "Temos grandes zagueiros no elenco. Estamos bem servidos", resumiu.