Como é celebrado o Ano Novo no Japão

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



28/12/2020 | 08:18



A chegada do Ano Novo no Japão é celebrada de um jeito bem diferente do que no Brasil. O oshougatsu, como a festividade é chamada em japonês, é a principal celebração do calendário do país. Não à toa, se estende de 31 de dezembro a 3 de janeiro.

A data é recheada de costumes que buscam renovação e prosperidade para o ano que vai chegar. Conheça as principais tradições japonesas e alguns locais sagrados em que o novo ano é celebrado no país.

Festividades de Ano Novo no Japão

108 badaladas

O oshougatsu é tradicionalmente sereno e reservado. Em vez de fogos de artifícios e grandes festas, o Ano Novo no Japão é recebido com as 108 badaladas do ritual budista Joya no Kane, quando os templos batem os sinos na noite do dia 31 em contagem regressiva para afastar os desejos mundanos dos homens.

A última badalada ocorre exatamente à meia noite e marca a virada do ano e a purificação dos homens. Já nos templos xintoístas, um ritual tradicional de ano novo é o Saitan-sai, realizado na madrugada de 1º de janeiro, com orações pelas bênçãos para o período que segue.

Hatsumode

É muito comum, durante todo o feriado, as pessoas irem a templos budistas e santuários para rezar por um ano próspero e com saúde. O hatsumode é a tradição da primeira visita do ano a um local sagrado. Nesse dia, é comum ver as pessoas com trajes típicos, como o quimono e o hakama.

Shutterstock – Divulgação Talismã da sorte Maneki Neko

Uma vez nos templos, também é possível adquirir novos talismãs da sorte, como Omamori, Daruma e Maneki Neko. Outra opção é comprar a Omikuji, a “loteria sagrada”, que traz mensagens sorteadas que predizem a sorte para o novo ano.

Templos e santuários

Conheça alguns templos e santuários tradicionais para o hatsumode, indicados pela Organização Nacional do Turismo Japonês (JNTO). É importante ressaltar que, neste ano, por conta da pandemia, a tradição não deve se concretizar, pois os locais costumam atrair muitas pessoas durante o feriado e a recomendação é evitar aglomerações.

O Templo budista Sensoji é um dos mais antigos e tradicionais de Tóquio. Localizado no bairro de Asakusa, foi construído em 645 e abriga a estátua sagrada de Kannon, a deusa da misericórdia. O templo tem portões imponentes , um deles com uma lanterna de 700 quilos e um pagode de cinco andares. No pátio central, um jokoro, um enorme queimador de incenso banha os visitantes com sua fumaça sagrada que, acredita-se, pode curar feridas e melhorar o funcionamento do corpo. O local é famoso pelo ritual Joya no Kane, realizado em 31 de dezembro

Shutterstock – Divulgação Famoso túnel de 10 mil portões torii do santuário Fushimi Inari Taisha, em Kyoto

Localizado em Kyoto, este santuário xintoísta é dedicado à Inari, a divindade da boa colheita e do sucesso nos negócios. É um dos principais cartões postais a cidade e famoso pelo seu túnel de 10 mil portões torii, que conduzem os visitantes ao topo do Monte Inari, com 233 metros de altura. Durante o oshougatsu, muitas pessoas visitam o local para rezar e, no dia 31 de dezembro, é tradição badalar sinos à meia-noite para dar boas vindas ao novo ano.

Hatsuhinode

O primeiro dia do ano também é especial na tradição do Ano Novo no Japão. O costume de apreciar o primeiro nascer do sol, chamado hatsuhinode, leva muitas pessoas a acordar cedo para apreciar o a chegada do astro-rei de algum lugar especial, rezar e dar boas vindas ao novo ano. Acredita-se que, durante o primeiro nascer do sol, divindades vêm ao plano terreno para semear boas energias, sorte e felicidade.