Agente diz que Federer não disputará Aberto da Austrália

27/12/2020 | 22:36



Ainda não será no Aberto da Austrália que Roger Federer voltará ao circuito. Neste domingo, seu agente, o americano Tony Godsick, afirmou que o tenista suíço só pretende voltar a competir após o primeiro Grand Slam do ano, que em 2021 será disputado somente a partir de 8 de fevereiro.

"Roger decidiu não jogar o Aberto da Austrália de 2021. Ele fez um bom progresso em seu joelho e em sua forma física nos últimos meses. No entanto, após consultar o seu time, decidiu que a melhor decisão para ele no longo prazo seria retornar ao tênis competitivo somente depois do Aberto da Austrália", afirmou Godsick, em comunicado enviado à agência Associated Press.

O agente disse também que Federer pode voltar ao circuito no fim de fevereiro. "Eu vou começar na próxima semana a discutir com a organização dos torneios que começam no fim de fevereiro. E aí vamos construir um calendário para o restante do ano", declarou Godsick, sem entrar em detalhes.

Federer não joga uma partida oficial justamente desde o Aberto da Austrália deste ano - jogou apenas este torneio ao longo de toda a temporada 2020. Após competir em Melbourne, ele se afastou para ser submetido a uma cirurgia no joelho direito. E, como a operação não saiu como o esperado, o atleta de 39 anos foi operado novamente já durante a pandemia, enquanto o circuito estava paralisado.

Nas últimas semanas, ele disse não garantir que retornaria a jogar na Austrália. Mas avaliou que o adiamento do torneio, marcado inicialmente para janeiro, poderia aumentar suas chances de comparecer ao primeiro grande evento da nova temporada. A expectativa, contudo, não vai se concretizar, segundo Godsick.

O suíço chegou a ser incluído na lista inicial de jogadores da chave principal, nos últimos dias. No entanto, ele terá que encerrar uma longa sequência de presença no Aberto da Austrália. Foram 21 edições consecutivas em que ele competiu, desde 2000. Neste período, levantou o troféu por seis vezes.

Oficialmente, Federer ainda não se manifestou sobre a ausência em Melbourne, em suas redes sociais, como geralmente faz.