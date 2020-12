Homem morre baleado em São Bernardo

Do Dgabc.com.br



27/12/2020 | 22:00



Morreu na tarde deste domingo (27) Glaucio Gomes Nascimento, 57 anos, após ser baleado na Rua Mil Oitocentos e Vinte Dois, altura do número 200, no Jardim Independência, em São Bernardo. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a Polícia Civil tenta identificar os envolvidos no crime.

Segundo a testemunha -- que teve sua identidade preservada --, enquanto atendia um cliente na caçamba de seu caminhão de frutas, ouviu um estampido que achava se tratar de fogos de artifício. Contudo, momentos depois viu o motorista do caminhão baleado. Por estar de costas só conseguiu visualizar o momento em que os dois envolvidos no crime saíram correndo.

A PM (Polícia Militar) foi acionada, mas a vítima veio a óbito no local, com uma perfuração no ombro esquerdo. A perícia foi acionada e o caso foi registrado como roubo resultante de morte no 3º DP (Assunção) de São Bernardo, levando em consideração, no primeiro momento, o modus operandi de como se deram os fatos. O caminhão foi devolvido aos familiares.