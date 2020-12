Homem atira contra ex-mulher e se mata

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



28/12/2020 | 00:01



A PM (Polícia Militar) socorreu no sábado Iara Xavier de Oliveira, 31 anos, vítima de tentativa de feminicídio na Rua Hércules, na Vila Suíça, em Santo André. O autor do crime é seu ex-companheiro Vitor Araújo Domingues, 22, que tirou a própria vida após alvejar a jovem com dois tiros.

Segundo o boletim de ocorrência, vizinhos ouviram a discussão do casal e, após diversos disparos, chamaram a polícia e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Os policiais chegaram quando o casal já estava sendo socorrido, ambos em estado grave – foram levados ao Hospital Mário Covas, no município andreense.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), os dois feridos passaram por cirurgias de urgência, sendo que a jovem, que segue internada em estado grave, ainda não pôde ser ouvida. Já Domingues, que atirou contra a própria cabeça, não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.

Conforme a polícia, no interior da casa os agentes encontraram uma sacola com os documentos do rapaz, celulares e uma faca, além do revólver utilizado no crime caído ao chão. Testemunhas ouvidas pelos agentes afirmaram que, mesmo separado, as brigas do ex-casal eram constantes. Agressões, no entanto, nunca tinham acontecido, conforme relato de vizinhos.

A atual namorada de Domingues, identificada apenas como Stephanie, afirmou à polícia que o companheiro, ultimamente, estava “confuso e descontrolado”, que já havia comentado sobre possível suicídio. Ela afirmou ainda que se aproximou de Iara para alertar a jovem sobre o comportamento estranho do rapaz. Para a polícia, Stephanie disse não saber que o namorado tinha um revólver.

A arma usada no crime foi apreendida e foram solicitados exames de perícia ao IML (Instituo Médico-Legal). O caso foi registrado como feminicídio tentado e suicídio pelo 6º DP (Vila Mazzei) de Santo André.



ESTATÍSTICAS

Dados do Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, disponibilizados semana passada em plataforma unificada, mostram que de todos os 2.446 chamados originados de cidades do Grande ABC entre janeiro e junho deste ano, 42% deles denunciavam violências e/ou violações de direitos ocorridos em ambiente doméstico.

NO RIO



A juíza do TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) Viviane Vieira do Amaral Arronenzi, 45 anos, foi brutalmente morta a facadas pelo ex-marido na frente das três filhas. O crime ocorreu por volta das 18h30 de quinta-feira, quando a juíza levava as meninas (duas gêmeas de 7 anos e uma de 9 anos) para passar o Natal com o pai, Paulo Arronenzi. Laudo aponta que ela foi assassinada com 16 facadas na Avenida Rachel de Queiroz, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Em vídeo que chegou a circular nas redes sociais e está sendo usado como prova pela polícia, o ex-marido ataca a juíza na frente das filhas, a despeito dos pedidos das meninas para que parasse. O ex-marido foi preso por GCMs (Guardas-Civis Municipais) do 2º SGOP (Subgrupamento de Operações de Praia).