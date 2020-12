Mourão testa positivo para covid-19 e permanecerá em isolamento no Jaburu

27/12/2020 | 20:43



O vice-presidente Hamilton Mourão está infectado com a covid-19. O resultado positivo do teste foi confirmado neste domingo, 27, segundo informação da assessoria de comunicação da Vice-Presidência. O comunicado diz que Mourão "permanecerá em isolamento na residência oficial do Jaburu".

A nota oficial divulgada pela equipe do vice não faz menção sobre o quadro de saúde atual de Mourão nem cita datas de eventuais surgimentos de sintomas antes do diagnóstico. Nos últimos dias, a agenda do vice não trazia compromissos oficiais.

Diferentemente da postura adotada pelo presidente Jair Bolsonaro, Mourão costuma comparecer a eventos públicos utilizando máscara de proteção facial, como recomendam as autoridades sanitárias.

Até agora, 14 ministros do governo Bolsonaro contraíram o novo coronavírus. Em julho, o presidente informou que contraiu a covid-19. Na época, o resultado positivo do chefe do Executivo ganhou repercussão internacional e obrigou a cúpula do governo a também fazer novos testes. De acordo com o Ministério da Saúde, há 7,48 milhões de infecções confirmadas no País até hoje.

Esta é a segunda vez que Hamilton Mourão parte para um isolamento. Em maio, após ter contato com um servidor infectado pelo novo coronavírus, ele ficou recolhido até realizar o teste que deu negativo para a doença.