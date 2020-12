Parlamentares dos EUA tentam acordo com Trump para evitar fechamento do governo

27/12/2020 | 19:46



Parlamentares americanos devem retornar para Washington nesta segunda-feira (26) a fim de tentar encontrar um acordo com o presidente Donald Trump sobre o financiamento do governo, previsto para expirar às 00h01 desta terça-feira. Entre as consequências da falta de um acerto, o fim do financiamento significaria o fechamento do governo e suas atividades públicas. Ainda não é claro se um pacto para a extensão orçamentária poderá ser alcançado.

O acirramento entre o Congresso americano e o presidente aumentou nos últimos dias com a recusa de Trump de sancionar o projeto de lei que garantiria a prorrogação do benefício a desempregados e auxílio a pessoas afetadas pela pandemia do novo coronavírus. Segundo Trump, é preciso aumentar os pagamentos de US$ 600, previstos no projeto, para US$ 2.000 a cada adulto.

Para o senador democrata Bernie Sanders, o fechamento do governo, aliado à falta de auxílio do governo atingiria principalmente os americanos vulneráveis. Já para o republicano Pat Toomey, Trump "corre o risco de ser lembrado pelo caos, miséria, e comportamento errático, caso o prazo expire". Fonte: Dow Jones Newswires.