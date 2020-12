Grande ABC possui 284 vagas de emprego disponíveis

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



28/12/2020 | 00:01



Mesmo com a chegada das festividades de fim de ano, há oportunidades para quem busca um novo emprego. No Grande ABC são 284 postos de trabalho abertos em diversas áreas.

A maior quantidade está disponível no CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo, que oferece 117 vagas. Deste total, são 90 de auxiliar de limpeza, dez para ajudante de cozinha e 14 para eletricista de iluminação pública, entre outras funções.

Interessados devem enviar currículo para o email ctr@saobernardo.sp.gov.br, indicando a vaga desejada. A central também realiza atendimento presencial, seguindo regras da Vigilância Sanitária, para habilitação de seguro-desemprego, por meio de agendamento pelo telefone 2630-7618.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Caetano conta com a plataforma Portal do Emprego (https://www.softwarerh.com.br/v2/prefeituradesaocaetano), que atualmente disponibiliza 58 vagas. Os interessados podem se cadastrar gratuitamente, preenchendo uma ficha com todos os dados.

Em Diadema, a SDET (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho) recebeu oito vagas de emprego para divulgação. São quatro para auxiliar de limpeza, uma para auxiliar de sepultamento, uma para eletricista de manutenção industrial, outra para mecânico de manutenção industrial e uma de motorista de caminhão.

Interessados em cadastrar o currículo e as empresas interessadas em divulgar vagas, devem enviar e-mail para vagas.emprego@diadema.sp.gov.br. Mais informações estão disponíveis pelo telefone 4057-7418.

Em Ribeirão Pires, moradores que buscam colocação ou recolocação no mercado de trabalho podem se cadastrar no portal Emprega Brasil, do governo federal, por meio do empregabrasil.mte.gov.br.

Estão disponíveis 60 vagas no total, sendo 30 para motorista de caminhão, 20 para auxiliar de linha de produção, dez para técnico de rede (telecomunicações) e uma para montador de equipamentos elétricos (motores e dínamos), entre outras oportunidades. As vagas também podem ser verificadas pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para smartphones.

Mais informações, orientações e agendamento de atendimento presencial podem ser obtidas junto ao PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão pelo telefone 4824-4282, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.



COM SALÁRIO

A Luandre oferece 40 vagas para o Grande ABC. Há oportunidades com salário de até R$ 6.000.

Há vagas para auxiliar de suprimentos, assistente de vendas ativo e vendedor, com remuneração entre R$ 1.000 e R$ 1.500. Para técnico de exames e operador logístico há oportunidades que pagam entre R$ 1.500 e R$ 2.000.

Para auxiliar de enfermagem em internação, há salários entre R$ 2.000 e R$ 2.500. Já para supervisor de vendas há remuneração entre R$ 3.000 e R$ 3.500 e para vendedor técnico, entre R$3.500 e R$ 4.000. Para analista de suprimentos pleno, o pagamento pode variar entre R$ 5.500 e R$ 6.000.

Os candidatos interessados devem se candidatar no site candidato.luandre.com.br ou no app da Luandre, disponível nas plataformas iOS e Android.