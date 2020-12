Micro e pequenos empreendedores podem solicitar ajuda do BNDES

Do Dgabc.com.br



28/12/2020 | 00:01



A pandemia da Covid-19 mexeu com as estruturas de todas as empresas. Para os micros e pequenos empresários, a força desse tsunami foi ainda mais devastadora. O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) anunciou em outubro a criação do Peac Maquininhas, empréstimo garantido por recebíveis de vendas das maquininhas de pontos de venda com foco em atender necessidades desse público.

A fintech BMP Money Plus, parceira do programa, responde pela segunda posição do volume total de crédito da iniciativa, tendo ultrapassado a marca de R$ 400 milhões de concessão até agora – ficando atrás apenas do Banco do Brasil. Segundo Carlos Benitez, CEO da instituição, a grande vantagem e diferencial do programa é a modalidade de garantia por recebíveis. “Somente 8% ao dia do que ela vender no futuro será a garantia de pagamento do empréstimo.”

Com vigência até 31 de dezembro, o Peac Maquininhas pode ser alternativa para empresas que se enquadram nos perfis. A linha de crédito do BNDES tem outros pontos atrativos, como taxa de juros a 6% ao ano – 0,49% ao mês – e prazo de pagamento de até 36 meses, com seis meses de carência e juros capitalizado durante esse período. O limite de crédito concedido pode chegar a R$ 50 mil. Segundo Carlos Eduardo, o sistema de análise de concessão do crédito levará em conta as vendas ocorridas entre março de 2019 a fevereiro de 2020. “Será contabilizada a média mensal dessas vendas, e o dobro desse valor médio mensal definirá o limite de crédito disponibilizado. Mas há também outros quesitos que serão analisados para a tomada de decisão”, disse. A Peac Maquininhas dispensa a empresa de apresentar uma garantia real ou fiança.