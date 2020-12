Raissa Barbosa revela que recebeu intimação para deixar o imóvel que aluga e desabafa: - Acho que eles estão querendo me extorquir

27/12/2020 | 17:10



Parece que, desde que deixou A Fazenda 12, Raissa Barbosa está enfrentando algumas dificuldades. Através dos Stories do Instagram, a modelo contou que acredita estar sendo vítima de extorsão e abuso de poder por parte dos donos do imóvel que está morando, em São Paulo.

Ao prantos, Raissa conta que fez um acordo para pagar o aluguel durante o tempo que ficou confinada no programa, cerca de três meses, e que ao ser eliminada procurou a pessoa com quem estava tratando da locação para realizar o próximo pagamento. Pouco depois, descobriu que esse indivíduo não era o dono do imóvel, que estava sendo sublocado:

- Eu moro de aluguel aqui neste apartamento e antes de entrar no reality, eu conversei com o proprietário que eu ficaria três meses fora, transferiria o dinheiro para a conta dele e eu gostaria de aumentar o tempo de contrato, pois era de apenas quatro meses. Perguntei a ele se teria problema, ele falou que estava tudo certo e ele me propôs de fazer contratos mensais, com renovação automática. Eu aceitei. Quando eu saí do programa, eu perguntei se o dinheiro tinha caído certinho, se estava tudo bem e ele me perguntou se eu queria continuar no apartamento. Apenas 30 minutos depois, ele me mandou mensagem dizendo que eu teria de deixar o apartamento e foi aí que eu descobri que ele não era o proprietário.

A ex-peoa rapidamente entrou em contato com um advogado depois que o verdadeiro dono do imóvel lhe deu poucos dias para deixar o local. Ela também relata que os proprietários estão sendo inflexíveis com a situação e ameaçam cobrar uma multa exorbitante caso ela não saia do apartamento no prazo estipulado:

- Eu já falei com meu advogado que me disse que o dono não vai me tirar do apartamento. Eu conversei com a mulher do proprietário, que me ofereceu para que eu ficasse até o dia 10 de janeiro. Estava tudo certo, mas depois ela me ligou dizendo novamente que eu não poderia ficar no apartamento e precisaria sair. Se isso não acontecer, precisarei pagar cinco mil reais para ficar, o que é quase o valor completo do imóvel por apenas alguns dias. Um absurdo.

A namorada de Lucas Maciel ainda conta que acredita estar sendo vítima de extorsão graças a fama que ganhou participando de A Fazenda 12, e revelou que a proprietária está fazendo ameaças usando o cargo de seu esposo como pretexto:

- Não sei se eles me conhecem. Acho que sim e que eles estão querendo me extorquir. Eu comentei com ela que já tinha falado com um advogado, que iria resolver tudo por meio dele, apesar de querer resolver a situação de forma tranquila. A mulher me respondeu que o marido dela é juiz e que, se eu fosse entrar nessa briga, eu iria perder porque eu tenho de sair do apartamento. É um valor absurdo! Não tem como eu pagar isso ou procurar um outro local para morar nessa altura do campeonato, em meio às festas de Ano Novo.

Algumas horas depois do desabafo, Raissa voltou aos Stories para revelar que havia conseguido outro lugar para morar. Durante o fim da noite do último sábado, dia 26 e a madrugada deste domingo, dia 27, ela conseguiu se mudar para um imóvel que pertence a uma empresa de casas por assinatura. Depois de contar a novidade, ela agradeceu ao apoio dos seguidores:

- Graças a Deus deu tudo certo. Tô aqui fazendo minha mudança. A todo mundo que me ajudou muito, muito obrigada, de coração. Se Deus me tirou daquele apartamento foi por alguma coisa maior. Coisas ruins acontecem, mas sempre acontece uma coisa boa lá na frente. Eu passei por tanta coisa ruim e no final não deu tudo certo? Então, acredito que, no final, vai dar tudo certo.

Ufa! Ainda bem que as coisas estão se acertando para a ex-Miss Bumbum, não é mesmo?