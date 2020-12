Mais um dia para crescer

Antonio Carlos Lopes



28/12/2020 | 07:00



O aprendizado é um processo eterno, em todos os campos da vida. Seja no pessoal ou no profissional, rever e adquirir novos conhecimentos é tudo.

Para jamais perder o desafio do saber de vista, é essencial a consciência da dialética do existir e a convicção de que nunca estaremos prontos, mas que, a cada novo dia, é possível e imprescindível construir um “eu mais completo”.

Quem conclui que já domina 100% disso ou daquilo erra por precipitação. Pior: se põe a trilhar a estrada do estancamento e regressão. A busca contínua de aperfeiçoamento é obrigação que temos com nós mesmos. É nossa chama de evolução.

Agora mesmo estou em dúvida se o que escrevi nas primeiras linhas desse artigo, minutos atrás, já não ficou defasado. Foram instantes em que tudo mudou no planeta: os rios correram e não são aqueles de há instantes, ventos derrubaram folhas de árvores, frutos caíram do pé e, tenham certeza, houve, em um canto qualquer do planeta, algum tipo de descoberta relevante à humanidade.

Daí a imperiosidade de reciclar a própria essência, abrir caminhos até então inexistentes e ousar construtivamente. E pensar, repensar...

A SBCM (Sociedade Brasileira de Clínica Médica) persegue sua própria reinvenção desde que criada, 30 anos atrás. Em virtude da Covid-19, essa dinâmica foi acelerada em 2020. Aliás, todos nós fomos atrás do diferente para vencer o desconhecido.

Para 2021, mais surpresas: teremos o primeiro congresso híbrido da SBCM, de 8 a 11 de outubro, na cidade de Campinas, Interior de São Paulo. O formato inédito, com aulas teórico-práticas presenciais e digitais, visa oferecer aos nossos clínicos ferramentas para o aperfeiçoamento profissional e, consequentemente, para elevar o nível de

Junto com o 6º Congresso Internacional de Medicina de Urgência e Emergência, o congresso é imprescindível em termos de educação médica continuada aos que se dedicam ao ensino e à pesquisa nas universidades, ao dia a dia do atendimento em clínicas, hospitais, consultórios e unidades de saúde.

Serão abordados todos os avanços da especialidade até agora (melhor, até outubro de 2021), em apresentações interativas e diversificadas. Quem quiser saber mais por curiosidade, além dos clínicos interessados em conhecer o programa, tem à disposição o acesso clinicamedica2021.com.br.

Ao abrir esse texto, puxei a reflexão sobre a significância de olhar um dia após o outro sob a perspectiva do crescer e do aprender permanentemente. Compartilhar seus saberes é parte desse princípio. Assim, e só assim, apontamos a um mundo melhor. Boas festas.