Pierim Dell’Antonia e Aldo Pinotti

Em 4 de outubro de 1955 foram eleitos os prefeitos Pedro Dell’Antonia, o Pierim, em Santo André; e Aldino Pinotti, o Aldo Pinotti, em São Bernardo.

Como vice-prefeitos, Antonio Pezzolo, em Santo André, e Ernesto Augusto Cleto, em São Bernardo.

Anacleto Campanella vivia seu terceiro ano como prefeito de São Caetano (1953-1956), Ennio Brancaglion e Arthur Gonçalves estavam no primeiro ano de mandato em Mauá e Ribeirão Pires, respectivamente (1955-1958).

Diadema e Rio Grande (da Serra) eram ainda distritos.

As eleições continuavam a ser marcadas e realizadas com base na LOM (Lei Orgânica dos Municípios), em anos diferenciados uma das outras, diferentemente dos dias atuais.

Prefeitos voltam às Câmaras.

Vereadores memorialistas.

O ABC e a água da Billings.

281 – Em Santo André, Pedro Dell’Antonia teve como concorrente a prefeito o professor Carlos Galante, conseguindo 20.455 votos, contra 9.135 votos do adversário. Curioso, lembra Octaviano Gaiarsa em seu livro A Cidade que Dormiu Três Séculos, de 1968, que o vice-prefeito Antonio Pezzolo teve mais votos que o prefeito eleito, 23.092, contra os 5.745 do outro candidato a vice, Fernando Figuerôa.

282 – Em São Bernardo, foram quatro candidatos a prefeito: Aldino Pinotti (4.000 votos), Tereza Delta (2.807), Bortolo Basso (1.196) e Alfredo Sabatini (981).

283 – Nas eleições de 1955 são eleitos 23 vereadores em Santo André e 15 vereadores em São Bernardo. Entre os vereadores das duas cidades, os dois prefeitos que concluíram a gestão 1952-1955: em Santo André, Luiz Boschetti; em São Bernardo, Sérgio Balottim.

284 – Os prefeitos eleitos anteriormente (na eleição 18, em 1951) renunciaram aos mandatos: Fioravante Zampol, em Santo André, para assumir mandato de deputado estadual; Lauro Gomes, em São Bernardo, eleito e empossado deputado federal.

285 – Os vice-prefeitos anteriores, Pedro Dell’Antonia e Bortolo Basso, não quiseram assumir as prefeituras, para não se tornarem inelegíveis nas eleições de 1955. Daí a posse de Boschetti e Balottim, que eram presidentes das câmaras municipais e que completaram o mandato nos Executivos, ao mesmo tempo em que concorreram à Câmara Municipal – claro, beneficiando-se da legislação eleitoral de então.

286 – Prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de 292 municípios – entre os quais Santo André e São Bernardo – tomaram posse em 1º de janeiro de 1956.

287 – Pedro Dell’Antonia e Aldino Pinotti completariam normalmente os seus mandatos, governando Santo André e São Bernardo até o fim de 1959. Velhos conhecidos, ambos nascidos na Vila de São Bernardo: Pierim Dell’Antonia em 1891, Aldo Pinotti em 1912.

288 – Em Santo André, dois vereadores eleitos e empossados, Antonio Ferreira dos Santos, o Ferreirinha, e Noêmio Spada, demonstrariam, nos anos e décadas seguintes, amor à história e à memória da sua cidade. Guardaram documentos e informações que cederam a esta página Memória.

289 – Em São Bernardo, o papel de historiadores e memorialistas foi desempenhado pelos vereadores Laerte Francisco Pinchiari e Conrado Bruno Corazza, que igualmente seriam colaboradores assíduos desta página.

290 – Os prefeitos Pedro Dell’Antonia e Aldino Pinotti participam de algumas ações conjuntas em seus mandatos – que envolvem também São Caetano. A principal delas: as obras do sistema Rio Grande, de captação e tratamento da água fornecida pela Represa Billings, trabalho do governo estadual em convênio com os municípios do ABC.

Diário há meio século

Domingo, 27 de dezembro de 1970 – ano 13, edição 1420

Santo André – Construía-se o prédio da Faculdade de Medicina do ABC, no Sítio Tangará. Era seu diretor o professor Wanderley Nogueira da Silva, que declarava:

- A faculdade pode e deve manter um equilíbrio financeiro.

- Suas mensalidades não são inferiores às demais faculdades.

- O numerário arrecadado pelo município pode cobrir perfeitamente as despesas de funcionamento da escola, sem aviltar o ensino.

Futebol – Domingo importante (em 27 de dezembro de 1970):

- Em Santo André, no Estádio Municipal (futuro Bruno Daniel), rodada final do Supercampeonato da cidade. Cinco lutam pelo título: Sete de Setembro, Alvinegro, Bom Pastor, Estrela Azul e Humaitá.

No Rádio – Anúncio: “Ouça todos os dias, às 12h, pela Rádio Diário do Grande ABC (1.530 khs) A Grande Mensagem, Prece de Cáritas; na locução: Paulo Castaldelli.

No Comércio – Diasa (Distribuidora e Importadora de Automóveis S.A.) comemorava a venda de 2.000 carros.

Em 28 de dezembro de...

1915 – Falece, em São Caetano, sem assistência médica, o indigente Valentim Marchesini, italiano, 47 anos. Constatou o óbito o Dr. José Líbero.

1975 – Dom Claudio Hummes toma posse como bispo diocesano de Santo André.

1985 – O Grêmio Mauaense, de virada, vence a Esportiva Sanjoanense por 3 a 2 e sobe para a Segunda Divisão. Vai juntar-se ao EC São Bernardo e ao Saad de São Caetano.

O jogo foi realizado em 27 de dezembro de 1985, no Estádio Municipal de Mauá, com transmissão pela TV.

O Grêmio perdia de 2 a 0. Virou com dois gols de Tigrila e um de Giba.

Na capa do Diário, o Grêmio posado: Alemão, Fernando, Dias, Laurindo, Gilmar, Pacola, Ica, Tigrila, Gaúcho, João Carlos e Giba.

