Sheila Mello, ex-loira do Tchan, revela motivo que a fez se inscrever para ser dançarina do grupo

27/12/2020 | 16:10



No samba ela me disse que rala! No último sábado, dia 26, a atriz Sheila Mello participou do programa Altas Horas e fez algumas revelações sobre como era sua vida pessoal antes de vencer o concurso Nova Loira do Tchan, que ocorreu em 1998 durante o Domingão do Faustão, revelando que ralava - e muito - para conseguir se manter.

O concurso tinha como objetivo encontrar uma substituta para Carla Perez, que foi a primeira dançarina loira do É O Tchan e havia deixado o grupo há pouco tempo. O prêmio, além da vaga como dançarina do grupo, era um carro - e foi justamente pensando no veículo que Mello se inscreveu na dinâmica:

- Eu precisava ganhar um carro, eu entrei no concurso com foco no carro. Eu já trabalhava de dia como secretária e à noite eu trabalhava dançando em uma casa noturna em São Paulo. Às vezes eu ficava sem dormir, porque eu tinha que esperar o ônibus para ir para casa e depois ir trabalhar. Eu entrei para ganhar o carro e olha que tão maior foi esse presente na minha vida.

A nova loira do Tchan é linda, deixa ela entrar! Não apenas linda mas também muito talentosa, Sheila desbancou nada menos que três mil e 500 candidatas e foi para a final contra Daniela Freitas, a quem venceu com 62,9% dos votos. A dançarina deixou o grupo cinco anos depois, em 2003, para se dedicar a outros projetos de sua vida profissional.

Apesar disso, sua passagem pelo grupo marcou bastante sua vida, principalmente aos olhos do público. Por exemplo: você se lembra da vez em que Sheila viajou para a Amazônia e deu origem ao meme Tribotchan?