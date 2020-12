Anitta confirma presença em evento online de ano novo da Times Square: - Só felicidade!

27/12/2020 | 16:10



Internacional que chama, né? Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, as festividades do final de ano são muito aguardadas ao redor de todo o mundo, e diversas programações foram adaptadas para o meio online e para a transmissão de canais televisivos. Esse é o caso do especial ¡Feliz 2021!, que ocorrerá de modo online na Times Square, em Nova York, e contará com ninguém menos que Anitta!

Através dos Stories do Instagram, a funkeira confirmou a informação e revelou que esperou até que estivesse tudo confirmado para dar a notícia aos fãs:

- Oi, galera, sim é verdade! Meu Réveillon será na Times Square, em Nova York! A gente não confirmou antes porque tinha muita burocracia pra resolver, mas agora está tudo certo. Exames feitos, tudo maravilhoso. Vai ser diferente, óbvio, por conta da Covid. Vai ser televisionado e é isso. Só felicidade!

De acordo com o site Deadline, a cantora Andra Day irá comandar o evento, que ainda irá contar com a participação de personalidades como Jennifer Lopez, Cyndi Lauper, e Machine Gun Kelly, o namorado de Megan Fox. A programação, que está prevista para ter seis horas de duração, será transmitida tanto online quanto pelos canais de televisão ABC e Univision.

O site ainda afirma que a avenida estará fechada para o público, a fim de evitar aglomerações e manter as medidas de distanciamento social para o combate à Covid-19.