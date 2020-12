27/12/2020 | 13:11



Como você viu, Neymar Jr. preparou um espaço para receber cerca de 500 amigos para uma festinha particular onde os convidados vão ter os seus telefones confiscados para não terem a chance de nada ir para as redes sociais.

E como você sabe, aglomerações estão proibidas por conta da pandemia do novo coronavírus, mas parece que o jogador do Paris Saint- Germain quer mesmo colocar todo mundo em risco.

Segundo informações compartilhadas pelo Léo Dias, do Metrópoles, a festa do astro do futebol vai acontecer por cinco dias e nomes como de: Alexandre Pires, Bruninho e David, Kevinho e Jeito Moleque estão entre os confirmados para tocarem na festinha privada de ano novo de Neymar Jr.