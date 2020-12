Gusttavo Lima aparece cantando sofrência e virando garrafa de whisky importado - que custa cerca de mil reais!

27/12/2020 | 12:17



Gusttavo Lima na sofrência? Pois é! Na tarde do último sábado, dia 26, o cantor compartilhou através dos Stories do Instagram um pouco de como estava aproveitando o dia, à beira da piscina acompanhado de amigos. No entanto, o que chamou a atenção foi que o sertanejo estava escutando suas próprias músicas de término de relacionamento enquanto secava uma garrafa de whisky escocês, um Chivas Royal Salute de 21 anos - cujo preço gira em torno de mil reais!

No começo da sequência de vídeos postados pelo embaixador, ele mostra que estava saboreando um grande corpo d'água acompanhado de amigos. Em seguida, um desses amigos filma Gusttavo sentado na área externa de uma residência enquanto vira um copo de whisky. Na sequência, o cantor publicou duas fotos através da ferramenta, nas quais aparece cabisbaixo ao lado da garrafa de bebida, com as legendas:

Não coloque palavras na minha boca. Coloque uísque, cerveja e vodka! Eu não tenho problemas com bebida, eu e ela nos damos super bem.

No vídeo seguinte, Gusttavo avisa que irá colocar para tocar algumas de suas músicas:

- Vou colocar um Gusttavo Lima agora pra ver se bate.

Nesse momento, começa a tocar a faixa Final do Fim, que fala sobre um casal que terminou o relacionamento e se cruza enquanto andam pela cidade em que moram. Em um determinado momento, a letra diz:

É que aqui dentro você ainda é minha. Confere no seu coração o pedaço que falta que eu corto do meu e te entrego de volta

!

Nesse momento o cantor, que estava sem camisa, faz um gesto exagerado como se estivesse arrancando algo de seu próprio peito.

Nas imagens seguintes, Lima coloca para tocar a faixa Dança comigo e aparece virando a garrafa de whisky direto na boca, e usando um vaporizador - um modelo de cigarro eletrônico também conhecido como vape, que solta bastante fumaça. Pouco depois, o cantor mostra que a garrafa já estava vazia.