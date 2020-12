Lucas Maciel reclama de um amigo talarico

27/12/2020 | 12:10



Como você viu, o relacionamento entre Lucas Maciel e Raissa Barbosa não ficou só dentro de A Fazenda 12 porque os dois super se entenderam do lado de fora do reality rural e dividem diversos momentos juntos nas redes sociais.

E na última sexta-feira, dia 25, o ex-peão acabou indo em suas redes sociais reclamar de um amigo talarico - aquele que você confia, mas que acaba furando os seus olhos. Na mensagem, Lucas dizia:

O cara espera você ir ao banheiro para cercar a x... Manda mensagem de madrugada se convidando pra casa... Te chama de 'amigo'. O nome disso é o que? Profissão: alpinista social.

Segundo o jornalista Leo Dias, do Metrópoles, o ex-peão estava falando de Gui Araújo que acabou dando em cima de Raissa Barbosa. Depois de todo esse auê nas redes sociais, Lucas então parou de seguir o ex namorado de Anitta no Instagram, mas a confusão não tinha terminado ainda!

O ex-peão publicou um vídeo em seu Instagram ainda comentando sobre a profissão que ele mencionou em um de seus tweets que nada mais é do que o nome dado para as pessoas que usam outras que estão em alta na mídia para se promover. Vixe!