Claudia Raia comemora os 54 anos de idade e faz teste do novo coronavírus em amigas

27/12/2020 | 12:10



Claudia Raia comemorou no último sábado, dia 26, mais um ano de vida! A atriz que fez 54 anos de idade não quis deixar passar a data em branco e resolveu fazer uma pequena comemoração em sua própria casa.

Lembrando que o aniversário mesmo de Raia foi na última quarta-feira, dia 23, mas como é muito próximo ao Natal a atriz preferiu deixar a comemoração um pouquinho mais para frente.

E como em tempos de pandemia nós só podemos nos reunir com as pessoas que já são do nosso convívio, Claudia Raia decidiu que faria o teste do novo coronavírus em seus poucos convidados, entre eles Paolla Oliveira e Mariana Ximenes. Claudia até compartilhou uma foto em suas redes sociais ao lado das atrizes e escreveu:

Obrigada por todas as mensagens de carinho e amor que recebi de tantas pessoas queridas. Infelizmente, esse ano não foi possível fazer festa, nem reunir a família e amigos como eu amo fazer porque precisamos nos proteger e cuidar da saúde de todos. Mesmo assim foi uma noite linda e especial, com um pouquinho de reunião online e um abraço apertado com os mais chegados e testados. Obrigada, meus amores!