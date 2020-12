27/12/2020 | 12:10



A apresentadora compartilhou recentemente um click de Clara Maria em que ela aparece toda séria para a foto.

Na legenda da publicação, Tatá comentou que cortou a franja da pequena com uma tesourinha de unha:

Uma bebê com franja cortada com tesourinha de unha não quer guerra com ninguém (acho que bebês em geral não querem. Mas bebês de franja devem ser respeitados. Os outros bebês tb devem. Enfim. Me enrolei. E esse parênteses tá enorme)

Mas mesmo com a carinha bem séria, parece que deu super certo o corte que a mamãe coruja fez!