Messi ganha folga de Koeman e só volta a jogar pelo Barcelona em 3 de janeiro

27/12/2020 | 11:05



O talento de Lionel Messi só voltará a ser visto nos gramados em 2021. O craque argentino não compareceu neste domingo ao treinamento do Barcelona, visando o jogo de terça-feira frente ao Eibar, pelo Campeonato Espanhol, com autorização do técnico Ronaldo Koeman.

Desta forma, Messi permanece em Rosário, na Argentina, onde passou os dias de Natal, e só retorna a vestir a camisa da equipe catalã em 3 de janeiro, frente ao Huesca, também pelo Espanhol.

Além de Messi, não participaram das atividades neste domingo na Cidade Esportiva Joan Gamper o atacante Ansu Fati, o zagueiro Gerard Piqué e o lateral Sergi Roberto, todos machucados.

A novidade do time diante do Eibar poderá ser Ousmane Dembélé, recuperado de lesão e que treinou normalmente com todo o grupo. Aliás, o elenco, comissão técnica e funcionários foram submetidos antes dos trabalhos a exames de PCR, como determinam os protocolos da La Liga.