Rogério Ceni ainda acredita na possibilidade de título brasileiro para o Flamengo

27/12/2020 | 09:50



O empate sem gols diante do Fortaleza, no Castelão, não tirou a esperança de Rogério Ceni levar o Flamengo à conquista do título brasileiro. Os sete pontos atrás do líder São Paulo (56 a 49) não abalam a confiança do treinador.

"Com certeza absoluta acredito no título. Ou não poderia trabalhar no Flamengo. Independentemente da diferença de pontos, vamos seguir acreditando. O nosso objetivo é fazer a diferença diminuir e chegar na ultima rodada com chance de título", disse o treinador, referindo-se ao duelo da 38ª rodada, exatamente contra o São Paulo, no Morumbi.

O treinador preferiu não jogar a culpa no gramado pela cobrança de pênalti errada do atacante Pedro no jogo de domingo, em Fortaleza. "Não adianta depois de um empate querer analisar o gramado. Produzimos abaixo do que esperávamos. Então o gramado fica sendo parte secundária. Interferiu direto, talvez, na batida de pênalti do Pedro, que ele escorregou e deu dois toques na bola. Mas fica secundário perto do resultado. Não adianta usar o gramado como desculpa."

O Flamengo só volta a jogar no dia 6, quando fará o clássico carioca com o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã.