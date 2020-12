Goiás vence Sport em casa e deixa a lanterna do Brasileirão

26/12/2020 | 21:36



O Goiás precisou de apenas quatro minutos para balançar as redes e segurar importante vitória sobre o Sport por 1 a 0, na noite deste sábado, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Foi apenas a quinta vitória do Goiás na competição. O resultado, porém, veio em momento importante. O time deixou a lanterna e assumiu a 18ª posição, com 23 pontos, cinco atrás do Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Enquanto isso, o Sport se complica cada vez mais na briga contra o descenso. O time pernambucano estacionou nos 29 pontos e pode terminar a rodada na zona da degola, caso Vasco e Bahia vençam suas partidas.

O Goiás soube aproveitar uma das poucas oportunidades de gol criadas no primeiro tempo para abrir o placar em Goiânia. Logo aos quatro minutos, Shaylon cobrou escanteio e o centroavante Fernandão cabeceou forte, sem chances de defesa para o goleiro Luan Polli.

Restou ao Sport correr atrás do prejuízo, mas o time pernambucano parou no goleiro Tadeu. Na melhor chance para empatar, aos 23, Júnior Tavares cruzou e Patric finalizou para defesa em dois tempos do goleiro goiano.

No segundo tempo o nível técnico caiu drasticamente, o que resultou em inúmeros passes errados e poucas oportunidades de gol, seja do Goiás ou do Sport.

O time pernambucano até chegou a balançar as redes aos 13 minutos, quando Lucas Mugni cruzou e Patric finalizou para as redes. Porém, o auxiliar viu o lateral em posição irregular e anulou o que seria o gol de empate.

Depois disso o Sport não teve competência para passar pela marcação do Goiás, que se fechou no campo defensivo e aguardou o apito final para comemorar a quinta vitória no campeonato.

O Goiás voltará a campo no dia 6 de janeiro para enfrentar o Coritiba, às 20h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Enquanto o Sport, no mesmo dia e horário receberá o Fortaleza, na Ilha do Retiro, em Recife (PE).

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS 1 x 0 SPORT

GOIÁS - Tadeu; David Duarte, Fábio Sanches e Heron; Shaylon, Ariel Cabral (Miguel Figueira), Breno, Douglas Baggio (Gustavo Blanco) e Jefferson; Rafael Moura e Fernandão (Vinícius). Técnico: Glauber Ramos.

SPORT - Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Júnior Tavares (Sander); Marcão Silva (Bruninho), Ronaldo Henrique (Betinho), Lucas Mugni (Mikael), Thiago Neves e Marquinhos (Raul Prata); Dalberto. Técnico: Jair Ventura.

GOL - Fernandão, aos 4 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

CARTÕES AMARELOS - Breno, Gustavo Blanco, Rafael Moura e Fernandão (Goiás).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).