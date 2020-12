Acompanhamento de dados da Covid é afetado pelo Natal

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



27/12/2020 | 07:00



O Grande ABC fechou a 41ª semana epidemiológica da pandemia de Covid-19 (desde que foi confirmado o primeiro caso na região) com os números de novos infectados e de mortes em queda, mas o acompanhamento dos números foi afetado pelo feriado de Natal, já que quatro cidades não têm divulgado os dados diariamente. No total, o Grande ABC tem 97.529 casos confirmados da doença e 3.427 vítimas fatais. As sete cidades da região ainda aguardam resultados de 106.940 exames, enquanto 79.945 pessoas já se recuperaram da doença.

São Bernardo é o município com o maior número de infectados e de mortos, 38.543 e 1.171, respectivamente. Santo André tem 28.557 pacientes e 844 óbitos; Diadema conta com 12.550 contaminados e 553 vítimas fatais; Mauá tem 8.095 casos confirmados e 410 mortes; São Caetano registra 5.984 confirmações da doença e 307 perdas; Ribeirão Pires tem 3.006 pessoas infectadas e 113 mortas; e Rio Grande da Serra totaliza 794 contaminados e 29 óbitos. Apenas Santo André, São Bernardo e São Caetano continuam com as atualizações diárias desde 24 de dezembro.

No Estado de São Paulo, já são 1.423.340 casos confirmados e 45.808 mortes em decorrência de complicações da Covid-19. De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde, a média diária de novos pacientes infectados, que no fim de novembro era de 4.600, passou para 5.600 na última semana. Entre o total de casos diagnosticados da doença, 1.250.993 pessoas estão recuperadas, sendo que 152.346 foram internadas e tiveram alta hospitalar. As taxas de ocupação dos leitos de UTI (Unidades de Terapia Intensiva) são de 66% na Grande São Paulo e 61,4% no Estado. O número de pacientes internados é de 10.264, sendo 5.609 em enfermaria e 4.655 em UTIs, conforme dados das 11h de ontem.

O Brasil chegou ontem à marca de 7.465.806 casos confirmados, sendo 17.246 registrados nos sistemas nacionais nas últimas 24 horas. Em relação aos óbitos, o País já registrou 190.795 mil mortes pelo novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram registradas 307 vítimas fatais nos sistemas oficiais, sendo que 249 óbitos ocorreram nos últimos três dias. Outros 2.356 permanecem em investigação. Segundo o Ministério da Saúde, 6.475.466 já foram curados da Covid-19.

VACINAÇÃO

Enquanto circulava por Brasília, na manhã de ontem, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que não se sente pressionado a dar início à vacinação no Brasil, no momento em que diversos países já anunciam seus planos de imunização. “Ninguém me pressiona para nada”, afirmou.