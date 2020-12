Novo presidente do Santos garante Lucas Veríssimo até o fim da Libertadores

26/12/2020 | 21:14



O novo presidente do Santos, Andres Rueda, afirmou neste sábado que conta com o zagueiro Lucas Veríssimo até o fim da Copa Libertadores. O time paulista está na semifinal da competição sul-americana, que será finalizada somente no fim de janeiro de 2021.

"Só gosto de falar sobre venda depois que tudo estiver assinado. Não comento sobre valores, ainda mais num assunto divulgado há muito tempo. Posso garantir que o Veríssimo permanece no Santos até a final da Libertadores", disse o presidente santista, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Insatisfeito no Santos, Veríssimo negocia com o Benfica, de Portugal. E até teria avisado que abriria mão de parte dos valores na negociação para poder ser liberado com rapidez. O jogador é desfalque certo contra o Ceará, neste domingo, em razão deste imbróglio com o clube santista.

Rueda afirmou também que já assumiu a negociação do jogador, embora só tome posse no clube, de fato, no dia 1º de janeiro. E a tendência é que Veríssimo se transfira para o futebol português.

Sobre o também zagueiro Luan Peres, o novo presidente santista deixou em aberto o seu futuro. O jogador está emprestado ao Santos somente até o fim deste ano. Seus direitos pertencem ao Club Brugge, da Bélgica.

"Se o time na Bélgica não aceita novo empréstimo e está pedindo um valor que não concordamos, em torno de 5 milhões de euros, temos até segunda-feira (dia 28), para tentarmos um acordo", declarou, na mesma entrevista.