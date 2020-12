Bar de Santo André é autuado na madrugada

Do Diário do Grande ABC



26/12/2020 | 16:44



A Equipe de Vigilância Sanitária estadual realizou, na madrugada deste sábado (26), fiscalização em Santo André, resultando na autuação de estabelecimento que estava em funcionamento, de acordo com o órgão, descumprindo as determinações do Plano São Paulo e as regras sanitárias. No momento da ação, que contou com o apoio da Polícia Militar e da Vigilância municipal, o local funcionava com cerca de 60 pessoas em seu interior que não estavam respeitando o distanciamento social de 1,5 metro e consumidores foram flagrados sem a máscara para proteção facial, mesmo sem estar consumindo alimentos ou bebidas.

Por isso, o estabelecimento foi autuado por funcionar em data não permitida pelo Plano São Paulo, ficando sujeito às sanções previstas no Código Sanitário - que prevê multa de até R$ 276 mil. Além disso, foi autuado por permitir aglomeração e a presença de pessoas sem máscaras, o que sujeita qualquer local irregular à multa de R$ 5 mil. No último dia 22, o Governo anunciou o retorno de todo o Estado à fase vermelha do Plano São Paulo entre os dias 25 e 27 de dezembro e 1º e 3 de janeiro em razão de um aumento expressivo do número de casos e óbitos. “Na fase vermelha, apenas os estabelecimentos essenciais podem funcionar. O bar não poderia estar aberto e, pelo descumprimento, recebeu auto de infração que identifica as irregularidades cometidas”, afirmou Elaine Damico coordenadora de fiscalização da Vigilância Sanitária estadual.

O responsável pelo bar alega que estava cumprindo decreto municipal, que permitia funcionamento até às 22h.

AUMENTO DE CASOS

O Governo de São Paulo apresentou, nessa semana, as novas restrições à atividade econômica não essencial para frear o avanço da pandemia nas próximas semanas. Todas as regiões do estado estão em alerta devido à evolução de casos, internações e mortes em decorrência da Covid-19. De acordo com dados da Secretária de Estado da Saúde Saúde, a média diária de casos e mortes por coronavírus cresceu mais de 60% em dezembro, quando foram registrados 7,2 mil casos e 148 novas mortes por dia. Em novembro, as médias eram de 4,3 mil infectados e 91 óbitos.



BALANÇO

O balanço atualizado de fiscalizações realizadas pela Vigilância Sanitária estadual, desde 1º de julho até a primeira quinzena de dezembro supera 110 mil estabelecimentos inspecionados e 1,2 mil autuações. As ações programadas acontecem periodicamente em todo o Estado, assim como as fiscalizações também podem acontecer por meio de denúncias, que podem ser feitas pelo telefone 0800 771 3541, disque-denúncia do CVS. A ligação é gratuita.