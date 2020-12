Cunhado de Meghan Markle teria sido preso por agredir a esposa cadeirante

26/12/2020 | 16:10



Parece que o final de semana está sendo agitado para Meghan Markle. Tudo porque, a duquesa de Sussex teria sido informada que seu cunhado, Mark Phillips, de 62 anos de idade teria sido preso nesta sábado, dia 26.

As informações foram compartilhadas pelo Daily Mail que comentou que o cunhado de Meghan Markle teria agredido a sua esposa cadeirante com um tapa no rosto durante uma discussão que teria começado porque ele se recusou a ajudar a irmã de Meghan a usar o banheiro.

De acordo com o jornal que teve acesso ao boletim de ocorrência, Mark teria ficado extremamente irritado com o pedido de ajuda da irmã da duquesa de Sussex e chegou até a fugir da casa do casal, na Flórida, mas foi encontrado e detido após a polícia ser acionada.

Phillips foi liberado algumas horas depois, mas foi indiciado por violência doméstica e terá que comparecer em uma audiência judicial. Eita!