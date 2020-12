Após polêmica de Carlinhos Maia, Neymar planeja festa secreta com cinco dias de duração e 500 convidados

26/12/2020 | 16:10



Como você acompanhou, recentemente Carlinhos Maia se envolveu em uma grande polêmica ao dar uma festa em plena pandemia, na qual 47 pessoas acabaram contaminadas pelo novo coronavírus. Isso, no entanto, não parece ter alertado outros famosos sobre o risco das aglomerações já que de acordo com o colunista Fefito, o jogador Neymar planeja dar uma festa com cinco dias de duração, pela qual devem passar cerca de 500 convidados.

De acordo com as informações do colunista, o craque alugou uma mansão em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro, para realizar o evento já que sua própria casa se encontra em reforma. O local possui diárias que custam meros seis mil reais. Nada modesta, a residência possui cinco quartos, piscina, churrasqueira, deck privativo para receber barcos e uma área de cinco mil metros quadrados.

No entanto, Neymar parece estar se precavendo de críticas: a fim de evitar que o evento tenha repercussão, ele teria proibido o uso de celulares e de registros do evento nas redes sociais. Além disso, o jogador também teria construído um anexo com proteção acústica para evitar chamar muita atenção dos vizinhos com o evento, que contará até mesmo com uma banda contratada para animar os convidados até o dia 1° de janeiro de 2021.

O colunista ainda afirma que a lista de convidados do jogador conta com os parças, sua irmã Rafaella Santos e até mesmo a influenciadora digital Camila Lourdes, que esteve na tão polêmica festa de Carinhos Maia.