Maiara recebe presente de Natal romântico de Fernando Zor e declara: Meu presente de Deus é você... Te amo!

26/12/2020 | 15:11



Com dois anos de namoro, os presentes têm que ser ainda mais especiais, não é mesmo? E, por isso, Fernando Zor surpreendeu a namorada, Maiara, com um presente de Natal pra lá de romântico: um buquê de rosas gigante, com nada menos que 732 rosas vermelhas!

O casal, que passou por inúmeras idas e vindas no relacionamento e são conhecidos por terem um dos maiores relacionamentos ioiô do mundo dos famosos, começou a se relacionar em 2018 e, de acordo com as contas do sertanejo, os dois estariam juntos há 732 dias - por isso o número exagerado de flores no presente para a amada.

No Instagram, a irmã de Maraisa publicou um vídeo falando sobre o significado da data e do presente que ganhou do amado, com quem voltou a se relacionar há pouco tempo:

- Gente, queria dividir com vocês o Natal pra mim, além de ser um momento muito especial no qual eu fico com a minha família, também foi quando eu comecei a minha história com o Fernando. Foi num show que a gente fez no Villa Country dois anos atrás, do dia 23 para o dia 24 [de dezembro], e no Natal eu já fiquei o dia todo conversando com ele. E hoje ele me mandou esse buquê lindo maravilhoso, gigante e um cartão muito especial.

Em seguida, a cantora lê o cartão escrito pelo namorado, no qual está escrito o seguinte:

Nesse buquê tem 732 rosas, essa foi a forma que eu encontrei de te falar que nesses dois anos eu não deixei de pensar em você em nenhum só dia. Eu te amo.

Na legenda do post, Maiara ainda escreveu:

Meu natal tem um sentido especial! Meu presente de Deus é você... Te amo! Feliz natal!

Já nos comentários, diversos famosos e seguidores da cantora enviaram felicidades ao casal e admirara o gesto - no entanto, o que realmente chamou a atenção foi o comentário da filha mais velha de Fernando, Kamily, que escreveu o seguinte:

De nada! [risos]

Além dos internautas elogiarem o trabalho de cupido exercido pela garota, ela ainda recebeu a resposta de Maiara:

Feliz natal meu amor! Obrigada por tudo! Amo você!