Demi Lovato posta fotos de sua estrias e comemora superação de distúrbio alimentar: Um lembrete para quem acha que não é possível

26/12/2020 | 14:11



Ao longo das últimas semanas, Demi Lovato surpreendeu bastante com algumas mudanças radicais no visual. Já na na noite da última quinta-feira, dia 24, a cantora voltou a pegar os fãs de surpresa, desta vez com uma mudança emocionante para aqueles que acompanham a vida da atriz: no Instagram, ela revelou que finalmente venceu seu distúrbio alimentar!

Demi, que já sofreu com anorexia e bulimia, publicou na rede social uma série de fotos nas quais usa um maiô preto cavado e mostra suas estrias cobertas com glitter. Na legenda, ela escreveu um longo texto sobre sua batalha contra esses distúrbios, revelando que não acreditava que a recuperação era possível:

Eu costumava acreditar genuinamente que a recuperação de um distúrbio alimentar não era real. Que todo mundo estava fingindo ou tendo recaídas secretas atrás de portas fechadas. Certamente ela vomita aqui e ali, ela POSSIVELMENTE não pode aceitar sua celulite... Essas são apenas algumas das coisas que eu costumava dizer a mim mesma enquanto crescia. Eu sou muito grata por poder dizer [isso] honestamente pela primeira vez na minha vida - meu nutricionista olhou para mim e disse: É assim que se parece a recuperação do distúrbio alimentar.

Em seguida, ela revelou que as fotos postadas eram uma comemoração e uma homenagem a sua conquista, além de serem um marco de sua luta contra os padrões de beleza:

Em homenagem à minha gratidão pelo lugar em que estou hoje, este foi um pequeno ensaio que fiz sozinha na quarentena neste verão, quando queria comemorar minhas estrias em vez de ter vergonha delas. Comecei a usar tinta glitter nas minhas estrias para celebrar meu corpo e todas as suas características (queira a sociedade considerá-las boas ou ruins).

Por fim, Demi ainda encorajou aqueles que também travam uma luta contra distúrbios alimentares a não desistirem, alegando que é possível vencer essa batalha:

Também deixo isso como um lembrete para quem acha que não é possível: NA VERDADE É! VOCÊ CONSEGUE FAZER ISSO. EU ACREDITO EM VOCÊ. Este ano foi difícil... Seja gentil consigo mesmo se você escorregar e lembre-se de voltar aos trilhos, porque você VALE O MILAGRE DA RECUPERAÇÃO. EU TE AMO!