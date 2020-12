Festa de Natal de Carlinhos Maia gera ao menos 47 contaminados com o novo coronavírus

26/12/2020 | 14:10



Parece que a batata de Carlinhos Maia está verdadeiramente assando. Para quem não lembra, o humorista promoveu recentemente uma festa de Natal na vila em que foi criado, em Alagoas, e mesmo dizendo que seguiria todos os protocolos de segurança por conta do novo coronavírus as coisas acabaram desandando para o lado dele.

Figuras públicas, como: Felipe Neto, Felipe Castanhari e Rafinha Bastos acabaram indo nas redes sociais criticar as ações do comediante que prontamente começou a responder todos os tweets deles com muito deboche e ironia.

A polêmica toda está se dando porque mesmo dizendo que respeitaria todo o processo exigido pela Secretaria de Saúde realizando os testes de PCR nos convidados, a festa acabou gerando mais de 47 pessoas contaminadas com o novo coronavírus. E claro, isso não foi visto com bons olhos nem pelos famosos e nem por muitos seguidores.

Lembrando que um dos famosos que estava presente no Natal da Vila era Victor Hugo, o ex-BBB 20, que teve que ser internado em um hospital porque estava com sintomas muito fortes do vírus e na última sexta-feira, dia 25, acabou recebendo alta do hospital para voltar para a sua cidade natal e continuar com o tratamento.