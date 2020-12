Patrícia Abravanel mostra registros do Natal em família e encanta com cena fofa entre sua filha e o avô, Sílvio Santos

26/12/2020 | 14:10



O Natal dos famosos não estaria completo sem uma boa dose de momentos fofos, principalmente por parte das crianças, não é mesmo? A família de Silvio Santos, por exemplo, mostrou que o feriado foi marcado por bastante fofura, como compartilhado pela filha do apresentador, Patrícia Abravanel, nos Stories de seu Instagram!

Através da ferramenta, a apresentadora gravou o momento em que sua filha do meio, Jane, caminha até o avô e deixa seu presente de Natal de lado para pedir um abraço ao apresentador. Sílvio, então, segura a garota no colo e a abraça, dando beijos em seu rosto em seguida.

Na rede social, Patrícia ainda compartilhou uma série de momentos da família reunida para as comemorações. Em uma das legendas, ela falou sobre as dificuldades que o mundo passou ao longo do ano e das lições que puderam ser aprendidas:

Um ano desafiador que aprendemos muito a valorizar o que tem de mais valor que é a nossa família. Muito bom usufruir da companhia daqueles que amamos! Minha mãe preparou tudo com muito amor. Natal mais lindo da vida! Que no próximo ano esses encontros sejam mais constantes e sem preocupação.