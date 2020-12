Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, posta registros do Natal e surpreende ao aparecer sem sonda!

26/12/2020 | 13:11



Como você acompanhou, Alexandre Correa, o marido de Ana Hickmann, está enfrentando uma luta contra um câncer na região da garganta. O casal tem postado atualizações sobre o tratamento nas redes sociais e, na tarde da última sexta-feira, dia 25, os fãs foram surpreendidos ao verem que Alexandre já estava sem sonda durante o Natal.

Como divulgado pelo próprio empresário em seu Instagram no último dia 14, o tratamento contra a doença havia feito com que ele perdesse muito peso e tivesse dificuldades em se alimentar, tendo que fazer uso de uma sonda para isso:

- Infelizmente perdi muito mais peso, estou muito fraco, muito debilitado e vou ter que colocar sonda para poder me alimentar. É a última semana de tratamento, mas essa de colocar a sonda me pegou um pouco despreparado, eu não esperava.

Já durante as comemorações natalinas, Alexandre publicou em sua rede social três fotos que mostravam ele e a esposa ao lado do filho, Alexandre Junior, e também uma do garoto abrindo presentes de Natal. Nas imagens, é possível ver que o empresário já não está mais com a sonda mesmo. Na legenda, ele declarou:

É tempo de nutrir os bons sentimentos que o Natal nos traz. Que Deus proporcione a vocês muita saúde, amor, paz e felicidades. Muita fé! Feliz Natal!!!

Já Ana Hickmann também aproveitou o dia de Natal para compartilhar com os seguidores alguns momentos de sua noite, que além do esposo e do filho também mostravam outros membros da família que participaram da ceia:

O melhor presente de todos é a minha família. Natal é um momento de fé. Deus, muito obrigada por me dar esta família linda. Feliz natal a todos!!!!

Anteriormente, Ana havia emocionado os fãs ao postar um vídeo de sua decoração de Natal e, ao final do registro, declarar que seu único desejo para a data era saúde para seu marido. Parece que esse desejo está sendo atendido, não é?